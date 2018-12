Promotie: Spiraal arterie ontwikkeling in de zwangerschap in relatie tot hart- en vaatziekten en gezondheid

Het proefschrift bestaat uit twee delen. Ten eerste bevat het resultaten van een grootschalige prospectieve cohort studie naar de aanwezigheid van vaatschade in de baarmoeder bij zowel gezonde zwangerschappen, als bij het optreden van zwangerschapsvergiftiging en foetale groeivertraging. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het begrip omtrent deze aandoening en ons definitieve antwoorden gegeven over hoe vaak en in wat voor vorm en mate dit aanwezig is. Het proefschrift beschrijft o.a. de uitkomst van babies na deze vaatproblemen en moeizame zwangerschappen en bekijkt wat er in de moederkoek gebeurd als de moeder reeds risicofactoren voor hart- en vaatziekten (bv. obesitas) heeft.

Het tweede deel van het proefschrift betreft onderzoek naar preklinische parameters van hart- en vaatziekten bij vrouwen tientallen jaren na zwangerschapsvergiftiging. Hierbij blijkt dat met moderne beeldvormingstechnieken bij vrouwen vervroegde aderverkalking in de bloedvaten rond het hart en andere bloedvaten te kunnen worden opgespoord. Uit een ander hoofdstuk van het proefschrift blijkt dat vrouwen die meerdere keren zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, tevens een hoger risico hebben op het ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Deze resultaten dragen er gezamenlijk toe bij dat de follow-up voor vrouwen met zwangerschapscomplicaties verbetert, zodat het optreden van hart- en vaatziekten bij deze vrouwen voorkomen kan worden.