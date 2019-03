Promotie: Sources and significance of neutrophil heterogeneity

De neutrofiel is een witte bloedcel die onmisbaar is voor de menselijke afweer tegen ziekmakende bacteriën en schimmels. Als deze cel echter zijn antimicrobiële wapens op gezond weefsel richt, kan hij ook ontzettend veel schade aanrichten in het lichaam. Er is dus sprake van een fijne balans in waar, wanneer, en hoe een neutrofiel geactiveerd wordt om de mens gezond te houden. Lang werd gedacht dat alle neutrofielen hetzelfde zijn en dus ook hetzelfde reageren op elk activerend signaal. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat er verschillende subtypes van de neutrofiel bestaan. Om te begrijpen hoe we de gezonde balans kunnen herstellen moeten we eerst voor elk neutrofielsubtype begrijpen waar en wanneer hij voorkomt en wat dan zijn specifieke functie is.

Het proefschrift “Bronnen en betekenis van neutrofielheterogeniteit” door Erinke van Grinsven geeft inzicht in het waar, wanneer, en wat. Ze beschrijft hoe de verschillende subtypes van de neutrofiel mogelijk kunnen bijdragen aan de uitkomst van infecties en ontstekingen. Haar onderzoek wijst uit dat neutrofielsubtypes met verschillende snelheden door menselijke weefsels migreren onderweg naar ziekteverwekkers, en dat ze verschillend reageren op het opeten van ziekteverwekkers. Daarnaast onderzocht ze het menselijke beenmerg als fabriek van nieuwe neutrofielen. Ze kwantificeerde de productie van neutrofielen en hun levensduur in het bloed in gezonde proefpersonen.

In de toekomst zal deze nieuwe kennis hopelijk leiden tot nieuwe therapieën die een specifiek neutrofielsubtype op een specifieke locatie en tijdstip activeren of remmen, om zo een verscheidenheid aan infecties en immuunziektes te behandelen.