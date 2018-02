Promotie: Snelle trillinkjes wijzen naar de epileptische haard tijdens en ook vóór een hersenoperatie

Door gebruik te maken van snelle trillinkjes in hersenmetingen voor en tijdens een epilepsie operatie kan de epileptische haard beter worden opgespoord. Epileptische aanvallen die ontstaan in één hersengebied kunnen worden genezen door een hersenoperatie. Voor en tijdens een operatie wordt daarom de hersenactiviteit gemeten om de epileptische haard zo precies mogelijk in kaart te brengen. Gebruikelijk wordt in die metingen gekeken naar epileptische pieken die wijzen naar de epileptische haard. Recent is ontdekt dat snelle trillinkjes in dezelfde meting ook epileptische activiteit weergeven. Deze hoogfrequente oscillaties (HFOs) lijken preciezer dan de epileptische pieken. Dit proefschrift laat zien dat HFOs tijdens de operatie grotendeels automatisch kunnen worden gevonden. Wanneer na de operatie de snelste HFOs (fast ripples) achterblijven, heeft de patient een vergrote kans op blijvende aanvallen. De meeste kennis over HFOs komt van hersenmetingen tijdens een operatie, direct op de hersenen. Dit proefschrift laat zien dat HFOs ook al vóór de operatie kunnen worden gemeten in hersenmetingen die op de huid. Met geavanceerde signaal analyse kan de ruis in deze metingen worden verminderd, en kunnen HFOs worden gevonden die wijzen naar de epileptische haard, soms ook in mensen die geen epileptische pieken hebben. Dit onderzoek laat zien dat het gebruik van HFOs in metingen tijdens epilepsie operaties de uitkomst van de operaties kan verbeteren, en dat HFOs ook al vóór een operatie extra informatie kunnen opleveren.