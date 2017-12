Promotie: Slaap belangrijk voor psychische gezondheid van bipolaire patiënten en adolescenten

Slaap is belangrijk voor ons dagelijks functioneren. De laatste jaren zien we echter een zorgelijke toename van slaapproblemen. Sanne Verkooijen onderzocht daarom het verband tussen slaap en psychopathologie in twee groepen, bipolaire patiënten en adolescenten uit de algemene populatie, die beiden gekenmerkt worden door stemmingsklachten en kwetsbaar zijn voor verstoringen in het slaap-waak ritme.

Met behulp van draagbare activiteitenmeters onderzocht Verkooijen allereerst het slaappatroon van bipolaire patiënten en vond dat deze patiënten buiten hun stemminsepisodes een normaal slaappatroon lieten zien. Dit zou betekenen dat bipolaire stoornis niet gekenmerkt wordt door structurele problemen in het slaap-waakpatroon, maar dat slaapproblemen voornamelijk samenhangen met de aanwezigheid van stemminsklachten. Een opmerkelijke bevinding van het onderzoek was verder dat betere slaap samenhing met slechtere integriteit van de witte stof verbindingen in de hersenen van bipolaire patiënten, terwijl het omgekeerde werd gevonden in de algemene populatie (betere witte stof banen bij goede slapers). Een waarschijnlijke verklaring voor dit verschil heeft te maken met het gebruik van antipsychotica in de patiëntengroep. In een groot epidemiologisch sample van meer dan 15.000 jongeren is ten slotte gevonden dat slechte slaap samenhing met psychosociale problemen, suïcidaliteit en risicogedrag, zoals middelengebruik en compulsief gebruik van multimedia. Gezien de sterke samenhang tussen slaap en psychische gezondheid is het daarom belangrijk dat artsen, GGZ-medewerkers en onderwijspersoneel waakzaam zijn wanneer slaapproblemen worden gerapporteerd.