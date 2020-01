Promotie: Shining light on patterns in ALS from a neuroimaging, network science and machine learning perspective

Amyotrofische laterale sclerosis (ALS) is een progressieve neurodegeneratieve aandoening en wordt gekenmerkt door betrokkenheid van zowel centrale als perifere motorische zenuwcellen. Het ontstaan en verloop van ALS verschilt per patiënt, waardoor de oorzaak van de ziekte lastig te vinden is. Het identificeren van subgroepen binnen de ALS-populatie en het herkennen van hun bijbehorende MRI-patronen kan helpen om het ziekteverloop en de mogelijke effecten van behandeling in klinische medicijnstudies te volgen. In dit proefschrift worden ziektepatronen in de hersenen en het ruggenmerg van patiënten met ALS in kaart gebracht.

Patiënten met ALS, ingedeeld in subgroepen op basis van hun klinische of genetische gegevens, laten gradaties van grijze en witte stofbetrokkenheid zien, wat na verloop van tijd leidt tot vier verschillende hersenpatronen. Niet alleen bij patiënten maar ook bij asymptomatische familieleden met een genmutatie zijn veranderingen in de hersenen al te zien. Naast veranderingen in de hersenen door ALS, treden ook aantastingen van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg op. Beeldvorming van het ruggenmerg is daarom, naast MRI-onderzoek van het brein, mogelijk een extra maat voor het stellen van een diagnose of voor het volgen van ziekteprogressie.

Met behulp van complexe algoritmen kan de categorie van de overlevingstijd van patiënten voorspeld worden op basis van klinische en beeldvormende variabelen. Bovendien kan de ziekteverspreiding gesimuleerd worden op witte stofnetwerken. Het vaststellen van de kortste paden is hierbij een belangrijke netwerkmaat in het begrijpen van zieke-effecten. Inzicht in patronen van ziekteverspreiding kan bijdragen aan het vinden van een behandeling voor ALS.