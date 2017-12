Promotie: Sex differences in Cardiovascular Disease

Het onderwerp ‘hart-en vaatziekten bij vrouwen’ is al jaren onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geleid tot een onvolledig inzicht in de rol die geslacht speelt in hart-en vaartziekten en er is ook minder informatie over de manier over de behandeling van vrouwen. Het begrijpen van deze sekseverschillen is heel belangrijk voor de effectieve klinische vertaling van het onderzoek. Dit proefschrift dient als kennisoverbrugging betreft de invloed van sekse in hart-en vaatziekten. Het werk in dit proefschrift zal helpen in het benadrukken en begrijpen van de meest essentiële verschillen van hart-en vaatziekten bij mannen en vrouwen.

We kunnen namelijk pas een gelijke gezondheidszorg bereiken wanneer we: inzicht hebben in deze verschillen, er gelijkwaardige erkenning is en er een adequate vertegenwoordiging van aantalleb vrouwelijke proefpersonen in wetenschappelijk onderzoek is.

Dit proefschrift ervoor zorgt dat het onderwerp ‘hart- en vaatziekten bij vrouwen’ meer aandacht krijgt in de gezondheidszorg. Een gegeven waar zowel mannelijke én vrouwelijk patiënten profijt van zullen hebben.