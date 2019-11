Promotie: Severe maternal morbidity and mortality: The Netherlands Obstetric Surveillance System

Dit proefschrift beschrijft de incidentie van verschillende vormen van ernstige maternale morbiditeit en mortaliteit in Nederland en adresseert daarnaast de dilemma’s die optreden bij het internationaal vergelijken van deze incidenties. Tevens beschrijft dit proefschrift het belang van consensus definities en de resultaten van een Delphi-procedure gestart vanuit het International Network of Obstetric Survey Systems (INOSS) gericht op het ontwikkelen van consensusdefinities voor acht verschillende vormen van ernstige maternale morbiditeit.

De oprichting van het Netherlands Obstetric Surveillance System (NethOSS) als nationaal surveillance systeem voor ernstige maternale morbiditeit, mortaliteit en zeldzame aandoeningen is essentieel voor de resultaten in de proefschrift. NethOSS toont onder anderen aan dat de incidentie van eclampsie de afgelopen 10 jaar aanzienlijk is afgenomen. Gelijktijdig blijkt er een toename van cardiac arrest in de zwangerschap in vergelijking tot eerdere publicaties, inclusief een hogere incidentie ten opzichte van recente cijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast toont analyse van individuele gevallen aan dat essentiële elementen van obstetrische resuscitatie nog onvoldoende worden toegepast. Gedetailleerde analyse van internationaal verzamelde casus met een vruchtwaterembolie laat zien dat hoewel het gebruik van verschillende definities leidt tot een verschil in incidentie, dit niet van invloed is op de gevonden risicofactoren geassocieerd met een slechte uitkomst. Daarnaast is er een associatie tussen een snelle en agressieve correctie van coagulatie met een hogere kans op maternale overleving.

De resultaten van dit proefschrift belichamen een plan-do-study-act principe op een nationaal niveau: de ‘Obstetric Surveillance Cycle’.