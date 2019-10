Promotie: Sepsis op de Intensive Care - het verbeteren van pathogeen detectie en het begrijpen van infectieuze complicaties

Voor een goede behandeling van sepsis zijn snelle herkenning, behandeling met de juiste antibiotica en controle over de bron van infectie vereist. Dit proefschrift beschrijft in het eerste deel de diagnostische waarde van bloedkweken en van een nieuwe moleculaire test voor het vaststellen van ziekteverwekkers in IC patiënten met sepsis. Deze nieuwe test detecteert bacterieel DNA in bloed en zou de tijd tot diagnose kunnen verkorten. In het tweede deel van dit proefschrift worden drie infectieuze complicaties in sepsis patiënten onderzocht, met als doel om deze sneller te herkennen en te behandelen. Onderzoek van dit proefschrift werd uitgevoerd binnen het cohort van de Molecular Diagnosis and Risk Stratification of Sepsis (MARS) studie, waarin een gedetailleerde database wordt gecombineerd met een unieke biobank.