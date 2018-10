Promotie: Sentinel node biopsy and multiparametric MRI improve the management of localized prostate cancer

Het proefschrift bevat studies naar de verbetering van de lymfklier dissectie bij patienten met prostaatkanker. Kliermetastasen zijn vaak de eerste plek van uitgezaaid prostaatkanker. Indien deze uitzaaiingen in een vroeg stadium behandeld kunnen worden verbetert dit de overleving zo blijkt uit onderzoek bij patienten die geopereerd of bestraald werden voor hun prostaatkanker. In retrospectief onderzoek werd bovendien de voorspelling van kliermetastasen mogelijk op basis van een aantal klinische gegevens.

Bijwerkingen van prostaatkanker behandeling worden vooral bepaald door schade aan orgaanstructuren rond de prostaat zoals de urinesluitspier en de erectiezenuwen. Daarnaast hebben mannen met prostaatkanker nogal eens plasklachten. Omdat er verschillende behandelingsopties zijn is het voor het geven van een advies over de best passende behandeling van belang om een persoonlijke voorspelling te kunnen maken van de risicos op bijwerkingen. In dit proefschrift wordt onderzoek beschreven hoe beeldvorming van de prostaat en omliggende structuren kan worden gebruikt om de functionele uitkomst na prostatectomie te voorspellen. Zo hebben mannen met een dikkere fascie op de MRI van de prostaat minder kans op verlies van erecties en hebben mannen met een lange urinesluitspier minder kans op urineincontinentie. Ook bleek MRI bruikbaar om te verspellen hoe de plasklachten na de prostatectomie zich kunnen verbeteren.

De studie resultaten van dit proefschrift kunnen de praktische zorg van patienten met gelocaliseerd prostaatkanker verbeteren.