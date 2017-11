Promotie: Scheenbeenblessures kunnen betrouwbaar worden gediagnosticeerd met simpele klinische testen zonder gebruik te maken van beeldvormende diagnostiek.

Shin splints (ook wel botvliesontsteking, springschenen of mediaal tibiaal stress syndroom) wordt nog vaak gediagnosticeerd met kostbare scans. Uit nieuw onderzoek blijkt dat deze veelvoorkomende sportblessure heel betrouwbaar kan worden gediagnosticeerd op basis van een kort en gericht vraaggesprek plus specifiek lichamelijk onderzoek. Dit is de meest logische benadering omdat het (nog) onbekend is welke weefselstructuur precies is aangedaan bij shin splints. Het gebruik van scans in het stellen van de diagnose shin splints draagt slechts bij aan verwarring in de sportgeneeskundige praktijk. Er bestaat namelijk geen relatie tussen wat zichtbaar is op een scan en de aan- of afwezigheid van shin splints. ‘Afwijkingen’ op scans blijken zelfs heel normaal in atleten zonder shin splints. De sportarts of sportfysiotherapeut mag vertrouwen op zijn/haar klinische diagnose: hij/zij kan door middel van een paar vragen en een kort lichamelijk onderzoek vaststellen of de atleet shin splints heeft.