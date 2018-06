Promotie: Samen kiezen bij prostaatkanker

Bij niet uitgezaaide prostaatkanker zijn er verschillende behandelopties met een vergelijkbare levensverwachting. Elke optie heeft verschillende voor- en nadelen. Samen met de arts kiest de patiënt welke behandeling het best bij hem past. Dit wordt ook wel “samen beslissen” genoemd.

In het proefschrift staat beschreven welke factoren een invloed hebben op het kiezen van een behandeling. In hoofdstuk 1 is bijvoorbeeld te lezen dat meer dan de helft van de mannen met prostaatkanker een verkeerd beeld heeft over de verschillen tussen de voor- en nadelen van behandelingen. En in het tweede hoofdstuk staat dat mannen die actief betrokken waren bij het kiezen van een behandeling meer kennis hadden over prostaatkanker, zekerder waren over de keuze en minder spijt hadden van de behandeling.

Ook staat in het proefschrift welke effecten een behandelkeus kan hebben op het leven van een patiënt. Zo staat bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk welke lichamelijke en mentale klachten mannen ervaren na de verschillende behandelopties. In hoofdstuk 4 is te lezen welke effect een aanvullende bestraling na een operatie heeft. En in het laatste hoofdstuk staat dat mannen met prostaatkanker meer last hebben van mentale problemen in vergelijking met mannen zonder prostaatkanker.

Met gepresenteerde resultaten verwachten we toekomstige patiënten beter te kunnen assisteren bij het kiezen van een behandeling.