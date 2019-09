Promotie Ruud Stam: Vergeten glorie. De economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw

Op 3 september verdedigt Ruud Stam (Economische en sociale geschiedenis) zijn proefschrift De economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met speciale aandacht voor de export. Dit proefschrift is de neerslag van een onderzoek naar de economische factoren die ervoor gezorgd hebben dat deze tak van nijverheid tot ontwikkeling kwam, haar hoogtepunt bereikte en vervolgens de neergang inzette. Hierbij is gebruik gemaakt van archeologische data van over de gehele wereld.

De productie van kleipijpen voor tabak was een nijverheid met een grote omvang. Vooral in Gouda werden pijpen van zo hoge kwaliteit gemaakt dat deze maatgevend waren in Europa en over de gehele wereld massaal werden uitgevoerd.

De productie van kleipijpen

Het waren vooral Engelse soldaten die de productie van kleipijpen in ons land geïntroduceerd hebben aan het eind van de 16e eeuw. De vormgeving van de pijpen en de techniek van het pijpenmaken heeft zich vanaf het begin anders ontwikkeld dan in Engeland. Van de vele centra waar pijpen werden gemaakt was Amsterdam aanvankelijk het belangrijkste centrum.

Gouda

Deze positie werd al voor het midden van de 17e eeuw door Gouda overgenomen. De kwaliteit van de pijpen ontwikkelde zich in Gouda veel sneller dan elders. Dit was nauwelijks te danken aan het pijpenmakersgilde in die stad, maar vooral aan innovaties en de felle (onderlinge) concurrentie.

Kwaliteitsverbetering

De kwaliteitsverbetering door betere brandstoffen en betere kleimengsels maakten een uitgewogen vormgeving mogelijk. Het hoogtepunt lag rond 1738 toen daar ca. tweehonderd miljoen pijpen per jaar werden gemaakt. Vooral grote bedrijven met belangrijke merken bleven langer welvarend. De neergang van de nijverheid werd vooral bepaald door ander tabaksgebruik en verarming van delen van de bevolking.