Promotie: RSV infection and wheeze in moderate-to-late preterm infants prediction and cost-effectiveness

Het hoofddoel van dit project was het ontwikkelen van een kosteneffectiviteit model voor beleidsmakers om gericht de ziektelast door Respiratoir Syncytieel Virus(RSV) bronchiolitis te verminderen in laat premature kinderen.

Binnen dit project hebben we aangetoond dat RSV-bronchiolitis weliswaar de belangrijkste reden voor ziekenhuisopname en piepende ademhalingsklachten is in het eerste levensjaar maar geen belangrijke oorzaak van astma diagnose op de leeftijd van 6 jaar. Prematuriteit is de belangrijkste risicofactor voor een ernstig beloop van een RSV-infectie. Binnen dit project hebben we een risicoscore instrument ontwikkeld waarmee we een groep laat premature kinderen van 32-36 weken zwangerschapsduur kunnen identificeren met twee tot drie keer hoger risico op ziekenhuisopname met een RSV infectie. Deze kinderen noemen wij de "hoog-risico" groep hoewel laat premature kinderen op zichzelf al een verhoogd risico op ziekenhuisopname hebben. Dit is ook de groep waarbij we de ziektelast het beste kunnen verminderen door hen te beschermen tegen het virus met RSV-immunoprofylaxe (palivizumab).

Wij hebben een kosteneffectiviteit model ontwikkeld waarbij gerichte RSV-immunoprofylaxe voor hoog risico laat premature kinderen wordt vergeleken met geen bescherming. Hierbij gebruiken we een societal perspective en een time horizon van 1 jaar. De resultaten van de kosteneffectiviteit analyse tonen dat tegen de huidige kosten van profylaxe het gebruik van RSV-immunoprofylaxe palivizumab niet kosteneffectief is (ICER >200.000/QALY). Dit model is direct toepasbaar op toekomstige analyses van verbeterde immunoprofylaxe (verlengde halfwaardetijd), goedkopere immunoprofylaxe (biosimilar) of een RSV-vaccin gericht op zuigelingen of voor de zwangere moeder (maternaal).

Met deze producten in ontwikkelen en onze onderzoeksbijdrage zijn wij hoopvol op een toekomst met een lagere RSV ziektelast voor premature kinderen.