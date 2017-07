Promotie: Routinetesten bevatten meer voorspellende informatie over behandeluitkomst, maar die informatie wordt op dit moment niet voldoende benut

Hoewel tamoxifen al enkele decennia de hoeksteen van de behandeling van ‘oestrogeen receptor positief borstkanker’ is, blijft therapieongevoeligheid een belangrijk klinisch probleem. Uiteindelijk heeft ongeveer 30% van de patiënten, die een aanvullende behandeling krijgen, geen baat bij de behandeling. Die patiënten krijgen de ziekte terug en zullen ten slotte overlijden aan de gevolgen van uitgezaaid borstkanker. Koornstra laat zien dat het van belang is dat bij een anti hormonale behandeling een hormoonreceptor aanwezig is in de borstkankercellen. Ook bepleit hij het verwerpen van de aanname dat het optreden van bijwerkingen gunstig zou zijn.

De huidige wijze van bepalen of een dichotoom wel of niet aanwezig is, is onvoldoende accuraat om voor individuele patiënten in te schatten wat de uitkomst van de behandeling zal worden. In de zoektocht naar een betere wijze van voorspellen is de eerste stap om maximaal gebruik te maken van de informatie, die nu al beschikbaar is met de huidige technieken en routinebepalingen. Dit geldt zowel voor de routine pathologie-kleuringen als voor de genexpressie testen die beschikbaar zijn.

Koornstra pleit voor het belang om de aanname te verwerpen dat het optreden van bijwerkingen gunstig zou zijn. Er bestaat geen relatie tussen bijwerkingen en effectieve serumspiegels, noch bestaat er een relatie tussen bijwerkingen en receptor variaties, en daarmee tamoxifen affiniteit.