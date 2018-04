Promotie Roos de Wildt: Prostitutie in Kosovo: Context van vredesmissie lucratieve plek voor prostitutie

Tijdens haar promotieonderzoek deed Roos de Wildt 12 maanden veldwerk in Kosovo gericht op de ontwikkeling van de seksindustrie. De Wildt voerde meer dan 100 gesprekken met vrouwen werkzaam in de prostitutie en volgde ze in hun dagelijks leven. Haar studie laat zien dat de huidige aandacht voor vredessoldaten als aanjagers van prostitutie ervoor zorgt dat andere contextuele factoren die bijdragen aan de groei van een seksindustrie tijdens een vredesmissie onderbelicht blijven. Op vrijdag 20 april verdedigt Roos de Wildt MSc haar proefschrift bij het departement rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, getiteld: (Un)Told Stories of Post-War Prostitution: Challenging Hegemonic Narratives on Human Trafficking and Peacekeeping in Kosovo.

De Wildt: “Tijdens de vredesmissie in Kosovo had een deel van de lokale bevolking een redelijk goed inkomen. Mensen werkten voor internationale hulporganisaties of openden restaurantjes en autowasserettes die in de behoefte van de internationale gemeenschap voorzagen. Als gevolg van hieruit voortvloeiende inkomsten had een deel van de lokale mannen opeens de mogelijkheid om prostituees te bezoeken. Zij vormden in Kosovo een groot deel van de clientèle. Daarnaast zorgden mannen uit de diaspora die tijdens vakanties teruggingen naar hun land van herkomst voor een piek in de vraag naar prostitutie in de zomer- en kerstvakantie. Natuurlijk bezochten ook internationale vredessoldaten prostituees. Die mannen zijn echter niet alleen verantwoordelijk voor de groei van de seksindustrie. Dit inzicht zorgt ervoor dat het huidige beleid van de Verenigde Naties, gericht op het ontslaan van werknemers die prostituees bezoeken, geen invloed heeft op de toename van prostitutie en, belangrijker, niet op de positie van de daarbij betrokken vrouwen.”



Focus op slachtoffers van vrouwenhandel heeft negatieve consequenties

Voor haar onderzoek voerde de Wildt ook gesprekken met bareigenaren die prostitutie faciliteren, politieagenten, officieren van justitie en vertegenwoordigers van organisaties die vrouwen ondersteunen die werkzaam in de prostitutie of slachtoffers van vrouwenhandel zijn. De aandacht die uitgaat naar slachtoffers van vrouwenhandel heeft negatieve consequenties voor de vrouwen die als zodanig worden geïdentificeerd maar vooral ook voor de honderden prostituees in Kosovo die niet als zodanig worden beschouwd en wiens veelal zeer kwetsbare positie wordt genegeerd. De Wildt licht toe: “Kosovaarse vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie in bars in hun thuisland worden veelal niet als slachtoffer van vrouwenhandel gezien. Zij bevinden zich desalniettemin vaak in moeilijke situaties getypeerd door armoede, geweld, sociale uitsluiting en stigmatisering. Als gevolg van de criminalisering van prostitutie hebben deze vrouwen zeer beperkt toegang tot medische zorg en juridische bescherming. Verschillende vrouwen vertelden bijvoorbeeld dat zij niet naar het ziekenhuis of de politie gingen nadat zij in elkaar geslagen waren door een agressieve klant. Voor de problemen van deze vrouwen is echter geen aandacht omdat alle aandacht uitgaat naar slachtoffers van vrouwenhandel. Het is wenselijk om alle personen werkzaam in de prostitutie de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben en niet alleen te focussen op slachtoffers van vrouwenhandel. Idealiter moet hier bij het optuigen van vredesmissies al rekening mee worden gehouden aangezien het te verwachten is dat prostitutie in die context toe zal nemen.”