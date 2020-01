Promotie: Robotic HPB Surgery - Building a program

Hepato-pancreato-biliaire (HPB) chirurgie omvat het gehele scala aan operaties aan de lever, galwegen en het pancreas en kan hoogst complex zijn, geassocieerd met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Om de impact van dergelijke operaties op de patiënt te verminderen is conventionele laparoscopie geïntroduceerd. Echter, deze techniek wordt beperkt door de niet-articulerende instrumenten en de tweedimensionale visus en is hierdoor niet geschikt voor gehele spectrum van HPB chirurgie. Het gebruik van de operatierobot biedt hier mogelijk uitkomst. De instrumenten van de operatierobot zijn articulerend, de bewegingen geschaald en het beeld van het operatiegebied is driedimensionaal. Mogelijk kunnen meer operaties aan de lever en het pancreas minimaal invasief uitgevoerd worden door het gebruik van de operatierobot. Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift biedt inzicht in de verschillende aspecten van de opzet, de uitbreiding, chirurgisch-technische details en de uitkomsten van robot-geassisteerde leverchirurgie (deel 1) en robot-geassisteerde pancreaschirurgie (deel 2).