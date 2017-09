Promotie: Risk management of patients with atrial fibrillation in general practice

Atriumfibrilleren (AF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Patiënten met AF lopen belangrijke gezondheidsrisico’s. AF is een belangrijke risicofactor voor beroerte en voor hartfalen. Daarnaast is er een hoog risico op ziekenhuisopname en overlijden. Van Doorn beschrijft de behandeling van AF in dit proefschrift.

Ten eerste is AF een belangrijke risicofactor voor beroerte. Om dit te voorkomen kunnen patiënten bloedverdunners gebruiken, maar deze medicijnen hebben als nadeel dat ze bloedingen kunnen veroorzaken. Daarom wordt artsen aangeraden het risico op beroerte bij hun AF patiënten te voorspellen, en alleen bij een hóóg risico bloedverdunners voor te schrijven. Hoewel hiervoor de CHA2DS2-VASc beslisregel vaak wordt gebruikt, toont een meta-analyse van onderzoeken naar CHA2DS2-VASc in dit proefschrift veel onverklaarde variatie, en daarom onzekerheid, in het voorspelde risico.

Veel AF patiënten worden echter niet met bloedverdunners behandeld, terwijl dit misschien wel nodig is. Desgevraagd noemden huisartsen een verondersteld normaal hartritme na een periode van AF, en de cardioloog als verantwoordelijke voor de bloedverdunners als belangrijkste redenen hiervoor. Vervolgens werd een geautomatiseerde beslisondersteuning voor de behandeling van AF voor huisartsen onderzocht, die echter niet leek te leiden tot een afname van beroertes, of in een verschil in bloedingen of behandeling.

Ten tweede hebben AF patiënten een bijzonder hoog risico op ziekenhuis opname en overlijden. Bij de integrale zorg die deze risico’s moet verkleinen, kunnen bestaande beslisregels die een beroerte voorspellen van pas komen.

Tot slot komt ook hartfalen komt vaak voor bij AF, hoewel dit vaak niet wordt herkend. Een veelgebruikte meting in het bloed – de NTproBNP waarde – lijkt niet geschikt voor het screening op hartfalen bij AF patiënten in de eerste lijn. Daarom zijn andere vormen van onderzoek nodig.