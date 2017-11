Promotie: Risicofactoren voor amyotrofische laterale sclerose in het genoom en exposoom

Amyotrofische laterale sclerose is een ziekte van het zenuwstelsel die leidt tot dunnere spieren en zwakte. Patienten overleiden gemiddeld na drie tot vijf jaar als gevolg van zwakte van de ademhalingsspieren. Bij de meerderheid van de patienten komt de aandoening niet in de familie voor en ligt een combinatie van risicofactoren in het genetisch materiaal en in de omgeving ten grondslag aan een grotere kans op het krijgen van de ziekte. Deze risicofactoren zijn grotendeels nog niet bekend.

Perry van Doormaal heeft, door middel van de nieuwste methodes in genetisch- en omgevingsfactoronderzoek, nieuwe risicofactoren gevonden voor deze vernietigende ziekte. Zo laat hij zien dat mutaties in NEK1 nieuwe genetische risicofactoren voor ALS zijn. Ook blijkt in een studie naar een benadering van het totaal van omgevingsfactoren (het exposoom) tfat er acht verschillende risicoprofielen zijn, die elk afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar een risicofactor zijn voor de ziekte. Ook wordt aangetoond dat andere factoren in het exposoom en genoom, zoals de novo mutaties, geen rol spelen bij het ontstaan van ALS, in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd.

Dit alles geeft nieuw inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan deze ziekte, wat in de toekomst handvatten kan bieden voor onderzoek naar nieuwe, gerichte behandelmogelijkheden.