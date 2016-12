Promotie: Risico selectie tijdens de zwangerschap en de baring: optimale foetale groei en monitoring van weeën

Dit proefschrift richt zich op identificatie van risicogroepen tijdens de zwangerschap en de bevalling.

Deel 1 van dit proefschrift beschrijft foetale groei in relatie tot perinatale morbiditeit en sterfte en gezondheidsrisico’s voor de moeder. Voor eenlingen ligt het optimale geboortegewicht voor overleving tussen de 80-84ste percentiel. Het gemiddelde geboortegewicht (50ste percentiel) in de populatie is aanzienlijk lager, wat impliceert dat de meeste foetussen enige vorm van groeibeperking vertonen. Gedacht wordt dat maternale factoren de foetale groei beperken om mechanische baringsbelemmeringen te voorkomen. De totale perinatale sterfte is hoger bij tweelingen dan bij eenlingen, echter tijdens de periode kort vóór de geboorte is deze juist lager bij tweelingen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door nauwlettendere controles van tweelingzwangerschappen. De hoogste perinatale sterfte wordt gevonden bij kinderen met een extreem laag geboortegewicht. Intra-uteriene identificatie van deze "hoog-risico" foetussen is moeilijk in de á terme periode. Longitudinale metingen van bloedstroomprofielen in de hersenen en placenta lijkt vooralsnog het beste instrument hiervoor. Het achterblijven van de foetale groei is naast foetale sterfte ook geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij de moeder postpartum.

Deel 2 van dit proefschrift richt zich op risicoselectie tijdens de baring, waar elektromyografie, een nieuwe techniek voor het meten van weeën-activiteit tijdens de bevalling, wordt onderzocht. Contractiekarakteristieken gemeten met elektromyografie correleren goed met de progressie van de baring bij nullipara die spontaan in bevalling zijn geraakt. In de praktijk zou in deze groep het EMG kunnen helpen bij het identificeren van vrouwen met een verhoogd risico op een keizersnede wegens een niet vorderende baring.