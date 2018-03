Promotie: Richting verbeterde behandelmethoden voor witte stof schade in prematuur geboren kinderen

Schade aan de witte stof in de hersenen is een veel voorkomende aandoening in te vroeg geboren baby's, wat kan leiden tot verminderd cognitief functioneren, gedragsproblemen en verhoogde kans op psychiatrische problematiek vanwege aangetaste myelinisatie in de hersenen. Momenteel is er geen behandeling beschikbaar om te vroeg geboren baby's te beschermen tegen dit type hersenschade. Om nieuwe geneesmiddelen te onderzoeken, en om de mechanismen die aan witte stof schade ten grondslag liggen te bestuderen is het essentieel om dierexperimenten te gebruiken. In dit proefschrift beschrijven we hoe neonatale witte stof schade in ratten kan worden nagebootst. Dit nieuw ontwikkelde diermodel is uitvoerig gekarakteriseerd en gebruikt om de potentie van het veelbelovende medicijn D-JNKi te onderzoeken. We laten zien dat behandeling met D-JNKi leidt tot een gedeeltelijk herstel van zowel myeline-productie, als motorische vaardigheden. Alhoewel de exacte werkingsmechanismen en veiligheidsaspecten van D-JNKi verder onderzocht moeten worden, lijkt D-JNKi een veelbelovende geneesmiddel om witte stof schade in te vroeg geboren baby's tegen te gaan.