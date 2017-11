Promotie: Resultaten van vroeg-klinische studies met doelgerichte antikanker therapieën

Van Brummelen onderzocht verschillende nieuwe antikanker-therapieën in fase I-studies, zoals de immunotherapieën pembrolizumab en cergutuzumab amunaleukin en de combinaties van MEK en HER remmers in patiënten met KRAS-gemuteerde tumoren.

Haar proefschrift beschrijft de bevindingen van deze studies en richt zich daarnaast op het optimaliseren van fase I-studies en het gebruik van biomarkers voor toekomstige onderzoeken. Zo onderschrijft van Brummelen dat specifieke mutaties (BRAF-mutaties) bij darmkanker voorspellen dat patiënten slechter reageren op behandeling met remmers van het EGFR-eiwit, beschrijft zij wat voor gevolgen antilichaamvorming tegen bepaalde geneesmiddelen kan hebben en onderzocht zij welke opzet van klinische studies de beste resultaten geven.