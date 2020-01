Promotie: Restauratie en karakterisering van diffusie MRI data

Diffusie MRI (dMRI) is een non-invasieve techniek om informatie over de structuur en oriëntatie van weefsels te verkrijgen. dMRI is echter afhankelijk van het gemeten signaal en de beeldkwaliteit die afhangen van de scanner hardware en scanparameters. Een belangrijke afweging moet gemaakt worden tussen de spatiële resolutie, de beeldkwaliteit en de acquisitietijd. Voor een hogere resolutie is een langere acquisitietijd vereist, terwijl tegelijkertijd de beeldkwaliteit vermindert omdat het gemeten signaal per voxel lager is. Wanneer er geen rekening wordt gehouden met deze subtiele verschillen, bemoeilijkt dit de analyse van datasets uit verschillende ziekenhuizen. Dit proefschrift presenteert nieuwe algoritmes en technieken die kunnen worden toegepast op eerder verkregen datasets om hun kwaliteit te verbeteren en de analyse van dMRI datasets mogelijkte maken.

Een van de ideeën is een algoritme dat gebruik maakt van spatiële en hoekredudantie om ruis te verminderen. Ook wordt een automatisch algoritme geïntroduceerd om de scanner-afhankelijke ruisverdeling in te schatten en datasets van drie verschillende centra te analyseren. Vervolgens wordt een nieuw harmonisatiealgoritme gepresenteerd dat is ontworpen om signaaleigenschappen die niet in alle datasets aanwezig zijn automatisch te modelleren en te verwijderen. Tot slot is een herschikkingsalgoritme ontwikkeld om accurate spatiële overeenstemming te bewerkstelligen tussen proefpersonen voor along-tract analyses. Deze nieuwe ontwikkelingen, die het analyseproces van dMRI verbeteren, brengen ons een stap dichterbij om het binnenste van het brein te begrijpen.