Promotie: Renale denervatie is niet beter in het verlagen van de bloeddruk dan medicamenteuze therapie

Renale denervatie is een vrij nieuwe behandeling voor patiënten met een moeilijk behandelbare of onbehandelbare hypertensie (hoge bloeddruk). In haar proefschrift beschrijft de Jager dat deze behandeling de bloeddruk in het algemeen niet meer verlaagd dan bloeddrukverlagende geneesmiddelen. De studie laat ook zien dat een objectieve methode om therapietrouw te meten onmisbaar is voor een correcte diagnose en behandeling van een hogebloeddruk. Renale denervatie lijkt dan ook alleen voor een goed geselecteerde groep zinvol voor het verlagen van de bloeddruk.

Renale denervatie is vergelijkbaar met een dotterprocedure en heeft als doelstelling de zenuwen rondom de nierslagaders door te branden en daarmee de bloeddruk te verlagen. Het effect van renale denervatie lijkt bepaald te worden door (wisselende) therapietrouw. In een groot onderzoek (de SYMPATHY-studie), uitgevoerd in 14 Nederlandse ziekenhuizen, werden 139 deelnemers geselecteerd met moeilijk te behandelen hoge bloeddruk. Tweederde van de deelnemers werd ingeloot voor een behandeling met renale denervatie en ging door met hun eigen bloeddrukmedicatie, en de overige deelnemers werden alleen behandeld met hun eigen bloeddrukmedicatie. Bij twee op de drie deelnemers werd minder tot geen van de voorgeschreven middelen teruggevonden. Therapieontrouw bleek gerelateerd aan een hogere bloeddruk. De vraag is nu hoe moeilijk de bloeddruk daadwerkelijk te behandelen was, als de medicatie wel goed zou zijn ingenomen. Belangrijke factor bij therapieontrouw lijkt de grote hoeveelheid voorgeschreven pillen te zijn. Een objectieve methode om therapietrouw te meten is onmisbaar voor een correcte diagnose en behandeling van een hogebloeddruk. Het is aan de behandelaar om bij de patiënt met een moeilijk te reguleren bloeddruk bespreekbaar te maken waarom bepaalde bloeddrukmedicatie mogelijk niet volgens voorschrift wordt ingenomen.