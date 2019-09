Promotie: Regulatory DNA and Stem Cells in Complex Genetic Diseases

Het grootste gedeelte van on DNA bestaat uit elementen die geen genen bevatten. Dit proefschrift toont aan dat juist dit 'niet coderende DNA' een belangrijke rol speelt in verschillende genetische vaat-, nier- en darmziekten. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat de stamcellen in de darm een cruciale rol spelen in de immuunreactie die opgewekt wordt door darmbacterien.