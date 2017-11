Promotie: Registratie van multi-view echocardiografie data

Driedimensionale transoesophagale echocardiografie (TEE) is een niet invasieve beeldvormende techniek die uitermate geschikt is voor het real-time afbeelden van het hart. TEE blijkt een interessante en veelbelovende modaliteit voor het visualiseren van medische interventies, waaronder kathetherablaties ter behandeling van atriumfibrilleren. Dit is een veelvoorkomende hartritmestoornis die gepaard gaat met ernstige gezondheidsproblemen. Het doel van de ablatieprocedure is om het normale hartritme te herstellen. Voor een succesvolle ablatie is een duidelijke weergave van het linkeratrium essentieel.

Het linkeratrium is echter te groot om volledig in één enkele TEE opname afgebeeld te worden. Om deze reden is het nodig om verschillende TEE opnames te combineren. Na het registreren, oftewel het correct op elkaar passen van de overlappende delen van de beelden, en het fuseren van de verschillende opnames kan een compleet TEE beeld van het linkeratrium verkregen worden. Automatische registratie van deze beelden wordt bemoeilijkt door de beperkte mate van overlap en de grote transformaties tussen de beelden. Door gebruik te maken van een atlas bestaande uit vergelijkbare TEE data kan deze registratie vergemakkelijkt worden. De atlas data bestaat uit TEE data van het linkeratrium waar de verschillende TEE opnames al gefuseerd zijn, zodat het gehele linkeratrium zichtbaar is. Op deze manier was het mogelijk om een volledig TEE beeld van het linkeratrium te verkrijgen na nauwkeurige automatische registratie van de data. Dit is een essentiële stap voor de beoogde toepassing, namelijk het gebruik van TEE als beeldvormende modaliteit voor het visualiseren van ablatieprocedures in patienten met atriumfibrillatie.