Promotie: Regeneratie van de tussenwervelschijf

Chronische lage rugpijn is wereldwijd een van de voornaamste oorzaken van invaliditeit en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door tussenwervelschijfdegeneratie. Het begint meestal in het zachte midden van de tussenwervelschijf, de nucleus pulposus (NP).

De huidige behandeling voor patiënten met lage rugpijn bestaat meestal uit fysiotherapie of een operatie. Deze behandelingen zijn geen oplossing voor het onderliggende probleem, namelijk degeneratie. Regeneratieve geneeskunde richt zich op herstel van het weefsel naar de gezonde staat. Regeneratie zou kunnen worden bereikt met het implanteren van biomaterialen, cellen of groeifactoren, of een combinatie hiervan. Hiermee zou het lichaam gestimuleerd worden om zelf het ‘zieke’ weefsel te herstellen en de pijn te verminderen.

Het doel van dit promotieonderzoek was om de lokale chemische en fysische signalen die een rol spelen bij NP regeneratie te begrijpen. Hierbij is gekeken hoe de cellen reageren op veranderingen in osmolariteit, waarbij het hoog houden van de osmolariteit tijdens het isoleren en vermenigvuldigen van de cellen belangrijker is dan pas weer verhogen tijdens regeneratie. Een driedimensionale omgeving biedt de cellen in de NP goede groeimogelijkheden, waarbij verschil bestaat tussen materialen bestaand uit meervoudige suikers en materialen gebaseerd op weefsel-eigen eiwitten. De toevoeging van groeifactoren, in het bijzonder BMPs, stimuleert de cellen, maar de tot nog toe meest gebruikte BMPs zijn niet de meest effectieve oplossingen.

Met de resultaten kan verder worden gezocht naar factoren, alleen of in combinatie, die in de toekomst kunnen leiden tot succesvolle behandelingen van lage rugpijn als gevolg van een versleten tussenwervelschijf.