Promotie: Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht

Dit onderzoek is gericht op theorievorming over de redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, als ook op het verschaffen van inzicht in de toepassing van de redelijkheid en billijkheid voor de personen- en familierechtspraktijk.

Het hoofdbestanddeel van dit onderzoek wordt gevormd door een inhoudsanalyse van de concrete toepassingen van de redelijkheid en billijkheid in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. Daarin is geanalyseerd in welke materiële functie of andere rol de redelijkheid en billijkheid lijkt te zijn gebruikt, alsmede welk(e) type(n) onderbouwing(en) de rechter heeft gehanteerd om het desbetreffende oordeel te onderbouwen.

Dit eerste is interessant omdat de materiële functie of andere rol waarin de redelijkheid en billijkheid wordt gebruikt in de jurisprudentie veelal niet wordt geëxpliciteerd, terwijl dit onderscheid het denkproces van de rechter zichtbaar en daarmee controleerbaar maakt. Hoewel de wet geen (al te) hoge vereisten stelt aan de motivering van een rechterlijke uitspraak over een geschilpunt waarin de redelijkheid en billijkheid in het geding is, kunnen daaraan, gelet op de functies van de motivering van rechterlijke uitspraken, aanvullende eisen worden gesteld, dan wel kan invulling worden gegeven aan het controleerbaarheids- en aanvaardbaarheidsvereiste als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 4 juni 1993.

Het als tweede genoemde onderdeel van de inhoudsanalyse laat zien of, en zo ja, in hoeverre in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht wordt voldaan aan deze wettelijke en aanvullende (ver)eis(t)en.