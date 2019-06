Promotie: Recurrence Following Resection of Pancreatic Cancer

Een recidief na resectie van pancreas kanker komt helaas vaak voor en vormt een cruciaal en emotioneel moment in de zorg voor patiënten. Om deze patiënten een kans op betere overleving te geven, dienen we te begrijpen waarom een schijnbaar succesvolle operatie op deze manier faalt. Dit proefschrift beoogt inzicht te verschaffen in verschillende aspecten van recidieven van pancreas kanker.

Deel I laat zien dat de timing en locatie van recidieven geassocieerd zijn met verschillende overlevingsuitkomsten. Deze bevindingen suggereren dat er biologische heterogeniteit bestaat tussen pancreaskanker recidieven. Deel II benadrukt dat het relatief nieuwe concept van neoadjuvant therapie leidt tot meer patiënten die in aanmerking komen voor resectie. Echter ook na neoadjuvante therapie gevolgd door resectie blijft het recidiefpercentage hoog. Deel III bespreekt het matige en vaak tegenstrijdige bewijs omtrent surveillance na resectie van pancreas kanker, wat nationaal en internationaal leidt tot veel praktijkvariatie. In Deel IIIa wordt de rol van beeldvorming tijdens post-operatieve surveillance toegelicht, terwijl in Deel IIIb de waarde van biomarkers voor de detectie van een pancreas kanker recidief wordt onderzocht. Onderdeel van Deel IIIB zijn twee prospectieve longitudinale studies die het klinische nut van zowel circulerende tumorcellen (CTCs) als circulerend tumor DNA (ctDNA) in deze setting aantonen. Tenslotte zet Deel IV aan tot een geïndividualiseerde behandeling van een pancreas kanker recidief, gebaseerd op ervaringen met lokale en pulmonale recidieven.