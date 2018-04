Promotie: Radiotherapie van prostaatkanker op basis van MRI

"Magnetic Resonance (MR)-only" radiotherapie is een veilige oplossing voor patiënten met prostaatkanker. Het zal leiden tot praktische en logistieke voordelen zoals het verlagen van de totale behandelingskosten en werklast. Tevens kan men blootstelling van patiënten aan ioniserende straling verminderen.

Maar, wat betekent "MR-only” radiotherapie? Radiotherapie is een lokale aanpak waarbij ioniserende straling wordt gebruikt om kanker te genezen door gebruik te maken van het celdodende effect van ioniserende straling. De uitdrukking "MR-only" geeft aan dat de behandeling gepland is met alleen het gebruik van magnetisch resonante beeldvorming (MRI). Dit is momenteel niet mogelijk, omdat MRI geen informatie geeft over hoe de straling door het menselijk lichaam gaat. Dit proefschrift heeft de methodes en validatie onderzocht om informatie te verkrijgen over de beeldverwerking die gebruikt wordt tijdens fotonen en protonen radiotherapie van prostaat kankerpatiënten.Voor een nauwkeurige positionering van deze patiënten zijn er gouden referentiemarkeringen geïmplanteerd en de locatie van de markeringen is tijdens de planning als referentie gebruikt. Dit proefschrift onderzocht de zichtbaarheid van de referentiemarkeringen op MR - afbeeldingen en de lokalisatieprestaties van handmatige en automatische markerlokalisatie.