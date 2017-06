Promotie: Radiofrequente katherablatie behandeling van de hartritmestoornis atriumfibrilleren

Het doel van dit proefschrift was om de radiofrequente katheterablatie behandeling van atriumfibrilleren te onderzoeken en te verbeteren, van diagnostiek voorafgaand aan de ablatie tot procedure uitkomsten en post-procedurele beeldvorming.

De onderzoeker toont aan dat gedurende het afgelopen decennium patiënt- en procedurekarakteristieken significant zijn veranderd. Toch heeft dit niet geleid tot verbetering van het procedure succes. Dit komt door een gebrek aan het maken van transmurale ablatielaesies. Ook heeft hij bewezen dat een minimale ablatiestrategie van longaderisolatie, zonder substraatmodificatie, voordelig is voor de meerderheid van de patiënten na vijf jaar follow-up. Patiënten die geen baat hebben van de behandeling lijden vaak al zeer langdurig aan atriumfibrilleren en hebben zodoende ernstig geremodelleerde atria. Verder heeft de onderzoeker laten zien dat adenosine testen 30 minuten na longaderisolatie uitgevoerd moet worden. Zo is er voldoende slapende geleiding aan te tonen, en is de procedure met succes te verbeteren. Tot slot is er gefocust op de beeldvorming van de trombus in het linker hartoor middels CT en is de incidentie van longaderstenose na ablatie geanalyseerd.