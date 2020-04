Promotie: Quantification of therepeutic antibodies and endogenous proteins with LC-MS/MS

Therapeutische monoklonale antilichamen worden veelvuldig gebruikt bij ziektes waar conventionele geneesmiddelen, op basis van kleine moleculen, niet effectief zijn. Voor patiënten met inflammatoire auto-immuunziekte bijvoorbeeld vindt er een overproductie plaats van het eiwit TNF-alpha. TNF-alpha veroorzaakt pijnlijk geïrriteerd weefsel en kan behandeld worden met verschillende therapeutische monoklonale antilichamen zoals infliximab en adalimumab. Deze antilichamen binden de TNF-alpha vast en zorgen ervoor dat deze sneller wordt opgeruimd uit het lichaam. Echter, sommige patiënten ontwikkelen antilichamen tegen infliximab of adalimumab aangezien deze lichaamsvreemd zijn. Hierdoor daalt de geneesmiddelconcentratie tot het niveau dat deze niet langer werkzaam is. Door de concentratie van het geneesmiddel in de patiënt te monitoren kan de behandelaar inzicht krijgen in de blootstelling in het lichaam en kan daarmee een voor de patiënt gepersonaliseerd behandelingsplan worden opgesteld.

Het kwantificeren van endogene eiwitten is soms ook belangrijk. DNA in het lichaam codeert voor de aanmaak van eiwitten. Deze endogene eiwitten fungeren als bouwblokken voor het lichaam, ze bieden bescherming tegen infecties, ze zijn betrokken bij het verteren van voedsel, en ook bij genezing in het geval van weefselschade. Door het gehalte van deze endogene eiwitten te bepalen kan de arts genetische ziektes diagnosticeren en daarnaast ook een behandelingsplan voorschrijven. In dit proefschrift zijn een handleiding en verschillende voorbeelden van bioanalyse van zowel endogene als therapeutische eiwitten met vloeistofchromatografie tandem-massaspectrometrie (LC-MS/MS) opgenomen. Verschillende opwerkingstechnieken worden hier geïntroduceerd met daarbij behorende experimentele optimalisaties.