Promotie: Quantification of the impact of prediction models: model first, trial later

Wereldwijd zijn er vele voorspelmodellen gepubliceerd en bijna iedere dag komt er een nieuw model bij. Naast het feit dat een voorspelmodel accuraat moet zijn, dit betekent de juiste kansen schatten, is het ook belangrijk om te evalueren wat de klinische impact is van het in de (klinische) praktijk implementeren van het voorspelmodel. Een voorspelmodel is een hulpmiddel dat richting kan geven bij de beslissing om wel/niet tot behandeling over te gaan. Voordat een voorspelmodel wordt geïmplementeerd in de praktijk is het daarom van belang om de klinische impact, in termen van gezondheidseffecten, voor de patiënt te bepalen. Helaas wordt dit nog weinig gedaan in de realiteit. Dit proefschrift beschrijft de uitdagingen (en mogelijke oplossingen) bij het bepalen van de klinische impact van voorspelmodellen voor hart- en vaatziekten (HVZ). Een enorme uitdaging bij voorspelmodellen voor HVZ is de lange(re) periode waarop HVZ kan plaatsvinden; in het algemeen krijgen patiënten pas op oudere leeftijd een HVZ event terwijl het preventief behandelen al op jonge leeftijd kan beginnen. Veel risicofactoren van HVZ zijn al vanaf jonge leeftijd aanwezig; preventie van HVZ kan dus al vroeg beginnen. Het kost alleen veel tijd en geld om in een patiënten studie (trial) de klinische impact van een voorspelmodel en bijbehorende preventieve behandeling van (jonge) patiënten met een hoge HVZ kans te evalueren. Een modelmatige analyse is een geschiktere aanpak en kost minder tijd en geld. In dit proefschrift hebben we meerdere modelmatige analyses gedaan naar de klinische impact van het gebruik van voorspelmodellen voor de preventie van HVZ.