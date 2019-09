Promotie: Putting the pieces together: The causes and consequences of de novo structural variation

Het DNA bevat alle informatie voor de ontwikkeling van een enkele bevruchte eicel tot een complex organisme bestaande uit biljoenen cellen. Sommige veranderingen in de DNA-code kunnen ertoe leiden dat de ontwikkeling van een embryo wordt verstoord, waardoor aangeboren aandoeningen zoals verstandelijke beperkingen, skeletafwijkingen of autisme kunnen ontstaan. Bij een groot deel van de patiënten met zulke aandoeningen wordt geen genetische oorzaak gevonden, ondanks enorme verbeteringen in de DNA-sequencing technologieën, welke gebruikt worden om zulke genetische varianten op te sporen. Sommige van deze DNA-veranderingen kunnen erg grootschalig zijn, waarbij grote delen van de DNA-code worden aangetast. In dit proefschrift zijn de oorzaken en gevolgen van zulke grootschalige, complexe structurele DNA-varianten onderzocht.

De meeste menselijke bevruchtingen leiden uiteindelijk niet tot een succesvolle zwangerschap. De DNA-code van vroege humane embryo’s is door onbekende redenen erg onstabiel, waardoor er veel nieuwe structurele DNA-varianten ontstaan in deze fase. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift laat zien dat een deel van deze genetische instabiliteit in vroege embryo’s veroorzaakt kan worden door DNA-schade die al in de spermacellen optreedt. Daarnaast is er ook gebruikt gemaakt van verschillende DNA-sequencing technieken om de moleculaire gevolgen van complexe structurele variatie te bepalen in cellen van patiënten. In dit proefschrift worden nieuwe methodes beschreven om te bepalen welke genen zijn aangedaan door de structurele DNA-varianten, wat kan helpen bij de diagnose van de patiënten. Ook is ontdekt dat DNA-varianten in het POLR3GL gen kunnen leiden tot specifieke bot- en gebitsafwijkingen die grote gevolgen hebben voor de patiënten.