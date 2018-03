Promotie: Psychopathologie na hartchirurgie in intensive care behandeling

In Nederland worden jaarlijks ruim 80.000 patiënten opgenomen op de intensive care (IC). Ongeveer één op de vijf voormalige IC-patiënten ontwikkelt symptomen die passen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS); één op de drie vertoont kenmerken van depressie. Ook patiënten die hartchirurgie ondergaan, worden postoperatief opgenomen op de IC. Ondanks het doorgaans korte verblijf, komen bovenstaande klachten bij hen vaak voor. Het ondergaan van een grote cardiologische ingreep, gevolgd door een opname op de IC, kan dan ook als een stressvolle gebeurtenis worden gezien met negatieve gevolgen voor het postoperatieve herstel en de kwaliteit van leven op de langere termijn. Dit proefschrift vestigt de aandacht op stress-gerelateerde psychopathologie in het algemeen, en de twee hierboven genoemde psychische aandoeningen -PTSS en depressie- in het bijzonder. Aan of iemand gevoelig is voor het ontwikkelen van stress-gerelateerde psychopathologie, liggen hoogstwaarschijnlijk meerdere factoren ten grondslag. Naast de stress die hartchirurgie en een IC opname met zich meebrengen, en de psychoactieve medicatie die perioperatief wordt toegediend, lijken blootstelling aan stress tijdens de jeugd en persoonlijkheidskenmerken, bepalend. Ook is bekend dat het vóórkomen van psychopathologie in de voorgeschiedenis de kans op het ontwikkelen van een volgende episode, vergroot. Er is relatief weinig specifieke kennis over deze potentiële risicofactoren in relatie tot de kwetsbaarheid van patiënten die hartchirurgie hebben ondergaan en opgenomen zijn geweest op de IC. Dit proefschrift beoogt aanknopingspunten te vinden om het herstel van deze patiënten te kunnen beïnvloeden.