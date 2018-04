Promotie: Prostitutie in Kosovo: Hegemonische Narratieven over Mensenhandel en Vredesmissies Ontmanteld

Op vrijdag 20 april 2018 verdedigt Roos de Wildt MSc (rechtsgeleerdheid) haar proefschrift getiteld Prostitutie in Kosovo: Hegemonische Narratieven over Mensenhandel en Vredesmissies Ontmanteld.

Tijdens VN vredesmissies wereldwijd groeien lokale prostitutiemarkten. Betrokken vrouwen worden veelal gezien als slachtoffers van mensenhandel die in de vraag voor commerciële seks van blauwhelmen voorzien. De suggestie dat vredessoldaten betrokken zijn bij (gedwongen) prostitutie in kwetsbare regio’s die ze juist behoren op te bouwen, heeft tot bezorgde reacties geleid in de academische wereld en de media. Aannames dat, ten eerste, vredessoldaten de vraag naar prostitutie creëren en, ten tweede, betrokken vrouwen veelal als slachtoffer van mensenhandel geduid kunnen worden, zijn echter nauwelijks gestaafd met empirisch onderzoek onder direct betrokkenen. Deze etnografische studie onder vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie tijdens de vredesmissie in Kosovo beoogt in te springen op dit gebrek aan kennis. De studie is gebaseerd op twaalf maanden etnografisch veldwerk in Kosovo.