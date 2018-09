Promotie: Prognostische factoren voor borstkanker recidief

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen wereldwijd. In Nederland worden meer dan 14.000 vrouwen per jaar gediagnosticeerd met invasieve borstkanker. Gelukkig verbetert de prognose van borstkankerpatiënten, dankzij toename van inzicht in de biologie van borstkanker en voortdurende verbeteringen in systemische therapie. Dit proefschrift richt zich op het optreden van borstkanker recidief na primaire behandeling van borstkanker met curatieve opzet, en de factoren die daarop van invloed zijn. Deze kennis kan ons helpen bij het personaliseren van borstkanker behandeling om zo over- en onderbehandeling te verminderen en daarmee hopelijk de overlevingskansen van patiënten te verbeteren en onnodige toxiciteit te beperken.