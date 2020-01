Promotie: Prognosis in glioblastoma - a clinical and translational approach

Het glioblastoom is een zeer kwaadaardige hersentumor waarvan tot op heden nog geen genezing mogelijk is. Ondanks intensieve tumorremmende behandelingen is de prognose nog altijd slecht: gemiddeld 12-16 maanden. Patiënten met een glioblastoom lijden zowel aan een oncologische als een neurologische ziekte, aangezien de tumor specifieke neurologische symptomen kan veroorzaken. In 30-40% van de glioblastoompatiënten is een epileptische aanval bijvoorbeeld het eerste symptoom van de ziekte.

In dit proefschrift laten we zien, door gebruik te maken van een groot patiëntencohort, dat een epileptische aanval als eerste ziektesymptoom gepaard gaat met een gunstigere prognose van patiënten met een glioblastoom. Deze betere prognose lijkt niet volledig te verklaren door andere klinische factoren of behandeling met specifieke middelen tegen epilepsie, zoals valproinezuur. Wel lijken er biologische verschillen te zijn in het tumorweefsel van patiënten met en zonder epileptische aanvallen, die samenhangen met een agressievere tumorbiologie.

Ook hebben wij gevonden dat glioblastomen die contact maken met de subventriculaire zone (SVZ) in de hersenen, gepaard gaan met een slechtere prognose. Deze observatie hangt samen met een specifiek tumorbiologisch profiel, dat mogelijk wordt beïnvloedt door deze specifieke regio in de hersenen.

De bevindingen die in dit proefschrift worden beschreven hebben geresulteerd in het identificeren van verschillende prognostische factoren voor glioblastoompatiënten, een beter begrip van de prognostische waarde van medicijnen tegen epilepsie, en inzichten in onderliggende tumorbiologische fenomenen die samenhangen met deze prognostische factoren. Deze resultaten kunnen bijdragen aan het identificeren van nieuwe therapeutische strategieën voor deze patiënten.