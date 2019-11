Promotie: Prognose in unilaterale en bilaterale cochleaire implantatie

In het eerste deel van dit proefschrift werden de resultaten van een retrospectieve cohortstudie en een systematische review van de literatuur gepresenteerd. De resultaten onderstrepen dat de leeftijd van implantatie geen predictor is van post-implantatie spraakverstaan scores in volwassen cochleair implantaat (CI) gebruikers. Benige aandoeningen zoals meningitis en otosclerose hebben een negatieve associatie met postoperatieve spraakverstaan scores. Een groot deel van de variatie in postoperatieve spraakverstaan scores bleef echter onverklaard, waarschijnlijk als gevolg van spirale ganglioncel degeneratie. Bij symmetrisch gehoorverlies zonder factoren welke het ene oor boven het andere oor verkiest, adviseren we het rechteroor te implanteren vanwege een fenomeen genoemd ‘het rechteroor voordeel’.

In het tweede deel van dit proefschrift worden de resultaten van een gerandomiseerde studie over het verschil tussen unilaterale cochleaire implantatie, simultane bilaterale cochleaire implantatie (BiCI) en sequentiële BiCI gepresenteerd. De resultaten onderstrepen de klinisch relevante voordelen van bilaterale cochleaire implantatie (BiCI) ten opzichte van unilaterale cochleaire implantatie op spraakverstaan in ruis en lokalisatie van geluid mogelijkheden. Daarnaast vonden we in dit proefschrift aanwijzingen voor voordelen van simultane BiCI ten opzichte van sequentiële BiCI op een uitkomstmaat genoemd het squelch effect. Er is meer onderzoek nodig naar het ontwikkelen van een squelch effect in grotere aantallen patiënten na simultane BiCI en sequentiële BiCI met een langer vervolg van deze patiënten. Er werden geen nadelen gezien van sequentiële BiCI in onze gerandomiseerde studie. Dit opent deuren voor unilaterale CI-gebruikers om een tweede CI te krijgen. Toekomstige studies naar de kosteneffectiviteit van BiCI moeten gebruik maken van gehoor-gerelateerde uitkomstmaten.