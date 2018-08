Promotie: Prognose en behandeling van chronische Q-koorts

Chronische Q-koorts is een ernstige, levensbedreigende aandoening die gepaard gaat met een hoog risico op complicaties en ziekte-gerelateerde mortaliteit, in het bijzonder voor specifieke subgroepen van patiënten. Patiënten die de ziekte overleven, hebben vaak een klinisch relevant verlaagde kwaliteit van leven op de lange termijn. Behandeling van chronische Q-koorts moet bestaan uit een combinatie van doxycycline en hydroxychloroquine, waarbij de combinatie van doxycycline en quinolonen een potentieel alternatieve optie is. Behandeling met doxycycline of quinolonen als monotherapie wordt afgeraden. Bij het monitoren van de effectiviteit van behandeling, kunnen serum doxycycline spiegels een waardevolle aanvulling zijn. Het meten van doxycycline spiegels is geassocieerd met minder complicaties en ziekte-gerelateerd overlijden, mogelijk door betere therapietrouw of een individueel geoptimaliseerde dosering. Er is een dringende behoefte aan gecontroleerde studies, omdat het risico op bias door ‘confounding by indication’ hoog is in observationele studies. Op basis van studies beschreven in dit proefschrift concluderen wij dat er onvoldoende bewijs is voor een associatie is tussen C. burnetii en NHL, of voor het bestaan van een oorzakelijk verband. Vanwege methodologische bezwaren, kan een relatie niet definitief uitgesloten worden. Er is meer onderzoek nodig om definitieve antwoorden te kunnen bieden met betrekking tot deze associatie. Tenslotte concluderen wij dat de proportie nieuw gediagnosticeerde chronische Q-koorts patiënten onder Nederlandse weefsel- en celdonoren bijzonder laag is. Het is dan ook twijfelachtig of het screenen van alle weefsel- en celdonoren gecontinueerd moet worden