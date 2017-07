Promotie: Profilering van systemische sclerose en de pre-klinische stadia

Er is een nauwkeuriger patiëntenclassificatie nodig om tot betere behandeling van systemische sclerose te komen. Cossu onderzocht hoe patiënten met early systemische sclerose (SSc), dan wel SSc zonder fibrotische kenmerken verschillen van SSc patiënten mét fibrotische kenmerken. Door de kennis te vergroten van deze pre-fibrotische stadia hoopt de onderzoeker het ontstaan van fibrose in SSc beter te begrijpen, met als uiteindelijke doel therapeutisch te kunnen ingrijpen en fibrosering te voorkomen.

Ten eerste onderzocht ze hoe verschillende vasculaire en immunologische factoren zich "gedragen" in het bloed van patiënten met early SSc en SSc zonder fibrose ten opzichte van patiënten met fibrotische SSc. Daarnaast onderzochten we in deze patiëntengroepen NK en NKT-like cellen, welke van belang zijn in de strijd tegen infecties en maligniteiten en in de activatie van andere immuuncellen.

Wij concludeerden dat de groep van SSc patiënten zonder fibrose - klinisch, immunologisch en vasculair beoordeeld - valt tussen de early (minst aangedane) en fibrotische (meest aangedane) SSc patiënten in. Immunologische afwijkingen zijn meer of minder prominent aanwezig in de verschillende stadia, karakteriseren met name de vroege fasen en hangen samen met een snellere progressie. NK en NKT-like cellen, niet eerder nader bestudeerd in het kader van SSc, zijn aangedaan in SSc en zouden een belangrijke rol kunnen spelen.

Nauwkeuriger patiëntenclassificatie is nodig voor betere behandeling. Dit kan worden bereikt door de analyse van verschillende parameters (ontsteking-, metabolisme-, vasculaire activatie-gerelateerd) in multicentrische, longitudinale, cohortstudies. Dat zal leiden tot betere behandelingsopties, meer gericht op de mechanismen die van belang zijn in de verschillende fasen van SSc.