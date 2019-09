Promotie: Prevention of severe infectious complications after colorectal surgery

In Nederland ontwikkelt één op de tien patiënten een infectie aan de operatiewond na een dikkedarmoperatie. Deze infecties kunnen belangrijke gevolgen hebben: ze veroorzaken pijn, een langere opnameduur en verhogen het risico op sterfte. Ondanks dat er verschillende preventieve maatregelen worden genomen blijft het risico op infectie hoog. Dit proefschrift beschrijft twee benaderingen voor het verbeteren van de infectiepreventie na dikkedarmoperaties. Als eerste hebben we onderzocht of het opsporen van infecties efficiënter kan. We hebben aangetoond dat 98.5% van de infecties opgespoord kan worden met een algoritme dat data uit het patiëntendossier gebruikt. Ten tweede hebben we onderzocht of infecties voorkomen kunnen worden met preventieve orale antibiotica, ook wel orale antibioticaprofylaxe genoemd (OAP). We onderzochten eerst de impact van OAP in een ziekenhuis waar OAP al wordt toegepast en vonden dat OAP de kans op een ernstige infectie verminderde met 42%. We hebben ook onderzocht of OAP ernstige bijwerkingen veroorzaakt door het bloed van patiënten die OAP hadden ingenomen te onderzoeken op sporen van antibiotica. Het wordt aangenomen dat de antibiotica niet door de darm worden opgenomen en dat het risico op ernstige bijwerkingen hierdoor heel laag is. We vonden in geen enkele patiënt antibiotica terug in het bloed, hetgeen onze vermoedens bevestigde. Ten slotte hebben we een placebogecontroleerde studie uitgevoerd in zes Nederlandse ziekenhuizen om de werkzaamheid en veiligheid van OAP te bevestigen. De studie werd voortijdig gestopt omdat andere studies meer bewijs voor de werkzaamheid van OAP leverden en we het daardoor niet langer gerechtvaardigd vonden om proefpersonen te behandelen met een placebo.