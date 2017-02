Promotie: Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement

Op vrijdag 10 maart verdedigt Richo Wibowo SH, LLM zijn proefschrift getiteld Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement. (A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom).

De Indonesische regering heeft getracht om het systeem van publiek aanbesteden aldaar te hervormen en heeft hierbij positieve resultaten geboekt. Desalniettemin blijven sommige problemen bestaan en worden publieke aanbestedingen nog steeds vaak gezien als corrupt. Vastgesteld is, dat vijf fundamentele problemen frequent voorkomen in de precontractuele fase van de publieke aanbestedingsprocedure. Dit onderzoek geeft een antwoord op de volgende vraag: hoe dient de Indonesische overheid deze fundamentele problemen aan te pakken? Als richtsnoer gelden twee van deze onderzoeksvraag afgeleide subvragen: welke is de juiste benadering om de fundamentele problemen aan te pakken? en hoe pakken de andere geselecteerde landen deze fundamentele problemen aan?