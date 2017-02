Promotie: Preventie van hamstringblessures in voetbal - Oefenprogramma's en sporthervatting

Het doel van dit proefschrift was om preventieve maatregelen voor hamstringblessures in het voetbal te onderzoeken. In een systematisch literatuuronderzoek toonden wij aan dat er onvoldoende bewijs is dat generieke oefenprogramma's effectief zijn bij het voorkomen van voetbalblessures. Oefenprogramma's moeten specifiek zijn om effectief te zijn.

In een groot onderzoeksproject richtten wij ons daarom specifiek op het voorkómen van hamstringblessures middels een preventief oefenprogramma, genaamd de Nordic hamstring oefeningen. In een groep van >500 amateurvoetballers bleek dat de groep die deze oefeningen deed drie- tot viermaal minder kans had op een hamstringblessure.

In dezelfde groep deden wij ook testen voor hamstringflexibiliteit (middels de Sit-and-Reach test). Vaak wordt gedacht - en nu bevestigd door onze data - dat voetballers stijvere hamstrings hebben dan andere sporters. Wij toonden echter ook aan dat dit geen relatie heeft met het risico op hamstringblessures.

In ons tweede onderzoeksproject richtten wij ons op het moment van sporthervatting na een hamstringblessure, omdat veel voetballers te snel beginnen waardoor ze opnieuw geblesseerd raken. Een groep van 60 internationale experts op het gebied van hamstringblessures, geselecteerd met behulp van de FIFA, bereikte overeenstemming over welke medische criteria leidend zouden moeten zijn om een speler te kunnen vrijwaren voor sporthervatting na een hamstringblessure. Daarnaast werd benadrukt dat de beslissing tot sporthervatting altijd een gezamenlijke beslissing moet zijn van o.a. de coach, speler, fysiotherapeut, en sportarts.