Promotie: Preventie door vaccinaties: evaluatie van vaccinatieprogramma's en verbetering van surveillance

Om de effecten van het Rijksvaccinatieprogramma en het griepvaccinatieprogramma te monitoren wordt voortdurend gekeken naar de vaccinatiegraad en veiligheid, het vóórkomen van infectieziekten en oorzakelijke micro-organismen en de immuunstatus van de bevolking. Dit proefschrift bevat onderzoeken naar diverse aspecten van deze surveillance.

Het verloop van kinkhoest-meldingen en ziekenhuisopnames laat zien dat aanpassingen in het kinkhoestvaccinatieschema een positief effect hadden op de doelgroepen, maar niet op jonge baby’s. Daarnaast hebben we aangetoond dat er een significante onderrapportage was van kinkhoest-opnames en -sterfte. In een onderzoek in medisch dossiers vonden we dat prematuren oververtegenwoordigd waren in ziekenhuisopnames vanwege kinkhoest. De werkzaamheid en verdraagbaarheid van de vervroegde bof-mazelen-rodehond vaccinatie, in 2013-2014 aangeboden tijdens de mazelenuitbraak, bleek goed. De 2009 pandemische griepvaccinatie werd goed verdragen in combinatie met de seizoensgriep vaccinatie. Ook voor gevaccineerde zwangeren en hun kinderen werden geen nadelige effecten gevonden. Achtergrondincidenties van Guillain-Barré Syndroom en Multiple Sclerosis zijn bepaald om voorbereid te zijn op meldingen van deze aandoeningen als mogelijke bijwerking na vaccinatie. Gegevens uit een nationaal seroprevalentie onderzoek maakten duidelijk dat de Nederlandse bevolking goed beschermd is tegen poliomyelitis. De bevolkingsgroep, die vanwege hun geloof niet vaccineren, zijn echter niet goed beschermd. Een onderzoek naar een sneltest voor de bescherming tegen tetanus, liet zien dat deze bescherming goed is. Mogelijk kan de termijn van herhalingsvaccinaties tegen tetanus worden verruimd. Surveillance van vaccinatieprogramma’s is belangrijk voor ondersteuning van beleid. Vanwege vaccinatiestrategieën voor risicogroepen en meer aandacht voor privacy, is aanpassing van surveillance nodig om dit ook in de toekomst te continueren.