Promotie: Prevalentie en risico's van resistente hypertensie, en renale denervatie als behandeling voor resistente hypertensie en voor nier-gerelateerde pijn

De aanwezigheid van resistente hypertensie maakt de kans op hart- en vaatziekten 25-50% groter. In het SYMPATHY onderzoek werd renale denervatie onderzocht, een relatief nieuwe techniek om hypertensie te behandelen. De bloeddrukdaling na de behandeling renale denervatie bleek niet groter dan in de controlegroep die alleen met medicatie behandeld werd.

Resistente hypertensie is een te hoge bloeddruk ondanks gebruik van 3 bloeddrukverlagende medicijnen waaronder een plastablet of gebruik van 4 of meer bloeddrukverlagende middelen. Het komt veel voor bij patiënten met hypertensie en een voorgeschiedenis van vaatlijden of verminderde nierfunctie. Bij patiënten met nierinsufficiëntie is de kans op het bereiken van eindstadium nierfalen ruim 2 keer groter als ze aan de definitie van resistente hypertensie voldoen. Resistente hypertensie is vaker aanwezig bij patiënten die overgewicht hebben, langduriger en ernstiger vaatlijden, diabetes, en bij verminderde nierfunctie en albuminurie (eiwituitscheiding). Bij dieren en mensen met een verminderde nierfunctie is de activiteit van het sympathische zenuwstelsel verhoogd. Bij dieren is gevonden dat uitschakelen van deze zenuwvezels de nieren kan beschermen. In het SYMPATHY onderzoek werd renale denervatie onderzocht. Hierbij worden de zenuwbanen beschadigd door het toedienen van energie tegen de wand van de nierslagaders met een katheter ingebracht via de lies. De bloeddrukdaling na de behandeling renale denervatie bleek niet groter dan in de controlegroep die alleen met medicatie behandeld werd.

Belangrijke uitkomst van het onderzoek is ook dat een groot deel van de deelnemers de bloeddrukmedicatie niet volgens het voorschrift bleek in te nemen. Toekomstig onderzoek naar goede methoden de therapietrouw te verbeteren is nodig. Ook is het zinvol te zoeken naar verbeteringen van de renale denervatie methode. In een groep patiënten met pijnlijke cystennieren of een nier-gerelateerd pijnsyndroom werd renale denervatie met succes toegepast waardoor de pijn verminderde.