Promotie: Predicting therapy resistance and toxicity in breast cancer patients

Wereldwijd is borstkanker een van de meest voorkomende vormen van kanker: bij 1 op de 8 vrouwen wordt deze diagnose gedurende haar leven gesteld. Hoewel iedere tumor uniek is, zijn chemotherapeutische behandelingen grotendeels hetzelfde. Als gevolg hebben sommige patiënten baat bij een therapie, terwijl andere alleen bijwerkingen hebben. Wij onderzochten of wij konden voorspellen welke patiënten baat zouden hebben door het DNA, RNA en eiwitten in de tumor te analyseren. Wij vonden dat de mate van aanwezigheid van immuun cellen (tumor infiltrerende lymfocyten) en genetische testen (BRCA1-like profiel, single nucleotide polymorfisme) veelbelovende hulpmiddelen zouden kunnen zijn om de meest effectieve en/of minst schadelijke behandeling te kiezen. Er is echter meer onderzoek nodig om onze resultaten te bevestigen. Naast het optimaliseren van bestaande therapieën hebben wij een internationale studie opgezet naar hormonale therapie gecombineerd met een nieuw medicijn. Dit medicijn, taselisib, is gericht tegen een eiwit (PI3K) dat actief bijdraagt aan tumorgroei in een aanzienlijk deel van de borstkankerpatiënten. Wij hebben laten zien dat de combinatie van hormonale therapie en taselisib veilig is en mogelijk het meest effectief in tumoren die een bepaalde genetische variant (PIK3CA mutatie) bevatten. Op dit moment is het fase 2 deel van deze studie gaande waarin wij de effectiviteit van deze behandeling onderzoeken in een grotere groep patiënten, met of zonder de genetische variant.