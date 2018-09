Promotie: Pre-hospitale trauma triage

Wereldwijd overlijdt er elke vijf seconden iemand aan de gevolgen van een traumatisch letsel. Dit is echter slechts een fractie van alle levens die permanent veranderd worden als gevolg van letsel-gerelateerde handicaps. In eerste wereldlanden zijn traumasystemen ontwikkeld die bewezen hebben de mortaliteit als gevolg van traumatische letsels aanzienlijk te verlagen. In een traumasysteem zijn de traumacentra in verschillende levels onderverdeeld; level 1- en level 2/3-traumacentra. Ernstig gewonde patiënten hebben een hogere overlevingskans wanneer zij behandeld worden in een level 1-traumacentrum.

Pre-hospitale trauma triage door ambulanceverpleegkundigen speelt een centrale rol in elk traumasysteem. Dit proces heeft als doel: het herkennen van de ernstig gewonde patiënt en deze tijdig naar het juiste level traumacentrum transporteren. Uit de onderzoeken in dit proefschrift blijkt dat de kwaliteit van pre-hospitale trauma triage en de triage protocollen niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld, tekortschiet.

Het nieuw ontwikkelde en gevalideerde predictiemodel, zoals beschreven in dit proefschrift, is in staat om ongeveer 90% van de ernstig gewonde patiënten te herkennen. Dit predictiemodel zou ambulanceverpleegkundigen kunnen helpen bij de herkenning van ernstig gewonde patiënten, als aanvulling op hun eigen inschatting.

Het huidige trauma systeem is goed ontworpen, het kan echter verder geoptimaliseerd worden met een verbeterde pre-hospitale trauma triage. Het nieuwe predictiemodel is een belangrijke eerste stap op weg naar optimale pre-hospitale trauma triage. Deze weg zal leiden tot een verbetering van de gehele spoedzorgketen, die toekomstige traumapatiënten zal verzekeren van de zorg die zij verdienen.