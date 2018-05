Promotie: Pneumokokkenziekte en -vaccinaties bij ouderen

Streptococcus pneumoniae is de meest gevonden verwekker van luchtweginfecties met name bij jonge kinderen en ouderen boven de 65 jaar. Er zijn meer dan 90 typen die allemaal een verschillend suikerkapsel hebben. Mensen en vooral kinderen hebben ook vaak zonder dat ze ziek zijn pneumokokken in de neus of keel (asymptomatisch dragerschap).

In Nederland worden zuigelingen sinds 2006 gevaccineerd tegen 7 typen met het 7-valente pneumokokken conjugaatvaccin (PCV7) in het Rijksvaccinatieprogramma. In 2011 werd PCV7 vervangen door PhiD-CV10, tegen 10 van de meest voorkomende kapseltypen bij kinderen. De introductie van PCV7 heeft geleid tot een daling in ernstige infecties als hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging bij kinderen. Na vaccinatie met PCVs daalt ook het dragerschap van de pneumokokkentypen in het vaccin. Omdat kinderen de grootste verspreiders van pneumokokken in de populatie zijn, daalden hierdoor ook het aantal ernstige invasieve ziekten door vaccintypen bij ongevaccineerde bevolkingsgroepen zoals ouderen (groepsbescherming). Helaas wordt bij ouderen (nog) geen daling van ziekenhuisopnames voor longontstekingen gezien. Daarnaast wordt de daling van ziekten door de vaccintypen voor een deel teniet gedaan door het opkomen van niet-vaccintypen, vooral bij ouderen.

Het direct vaccineren van thuiswonende ouderen met PCV13 geeft goede concentraties van beschermende antikapsel IgG afweerstoffen tegen de 13 vaccintypen. Pneumokokkendragerschap bij ouderen komt minder voor dan bij kinderen. Vaccinatie met PCV13 bij ouderen leidt tot een kortdurende afname van dragerschap van de 13 vaccintypen zonder dat niet-vaccintypen opkomen.

De oplossing voor pneumokokkenziekte bij ouderen kent nog steeds vele aspecten en dilemma’s en meer onderzoek en betere vaccins blijven vereist.