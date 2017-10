Promotie: Platentektoniek in kaart - Atlas van de Onderwereld

Promovendus Douwe van der Meer bracht wereldwijd de paleo-subductie, -geografie, -atmosfeer en -zeespiegel in kaart en creëerde als eindresultaat de Atlas van de Onderwereld.

De aarde bestaat uit korst, mantel en kern. Door het gevolg van platentektoniek zinkt korst in de vorm van platen in de mantel. Deze gezonken platen kunnen worden waargenomen met behulp van tomografie.

Van der Meer bracht in eerste instantie 28 platen in kaart, en kon samen met informatie over gebergtevorming daarmee de plaattektonische geschiedenis van de aarde tot 300 miljoen jaar terug reconstrueren. Vervolgens wilde hij meer te weten komen over de enorme Paleo-Pacifische Oceaan, die rondom het supercontinent Pangea lag.

Op basis van geologische restanten en de tomografie blijkt dat platen centraal in deze enorme, voorheen ononderbroken oceaan naar beneden zonken. Het spreiden en convergeren van platen leidt tot vulkanische ontgassing en was voor de komst van de mens de primaire bepalende factor van CO2 in de atmosfeer. Van der Meer laat zien dat de gezonken platen in de mantel een schatting geven van de hoeveelheid ontgassing.

Vervolgens berekende Van der Meer hoeveel platentektoniek er moet hebben plaatsgevonden tot 840 miljoen jaar geleden. Van der Meer concludeerde dat platentektoniek meerdere malen het zeeniveau tot wel 200 meter boven hedendaags peil heeft gebracht.

Tot slot creëerde Van der Meer een compilatie van alle gezonken platen tot dusver bekend, genaamd ‘Atlas van de onderwereld’. Op basis hiervan laat hij zien dat platen afremmen, maar uiteindelijk allen naar de basis van de mantel zinken.