Promotie: Plaatjesremmers in de praktijk

Een belangrijke deel van de patiënten krijgt na een hartaanval of beroerte te weinig medicijnen om de bloedplaatjes te remmen, laat Alfi Noorsyahdy in haar promotie-onderzoek zien. Zij beginnen helemaal niet met de plaatjesremmers, of ze stoppen er te vroeg mee. De plaatjesremmers, die de vorming van stolsels tegengaan, worden toegepast om een recidief van een cardiovasculaire aandoening te voorkomen.

In de dagelijks praktijk kunnen de effectiviteit en bijwerkingen van plaatsjesremmers afwijken van wat in experimentele studies is vastgesteld. De combinatie van de plaatjesremmers aspirine en dipyridamol, die op basis van experimentele studies in richtlijnen wordt aanbevolen na het optreden van een beroerte, heeft ook in de dagelijkse praktijk echter de gunstigste effecten. Ook bleek aspirine het risico van het optreden van plotselinge hartdood buiten het ziekenhuis te verlagen bij patiënten die al een cardiovasculaire aandoening hadden.

Verder toonde Noorsyahdy aan dat verschillende genetische factoren van invloed zijn op de effectiviteit en bijwerkingen van plaatsjesremmers die patiënten in combinatie met lipideverlagende middelen krijgen als er een stent in een kransslagader is geplaatst. Ook bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden de effectiviteit en bijwerkingen van plaatjesremmers. Om het gebruik van plaatsjesremmers na het optreden van een hart- en vaatziekte te verbeteren en beter te begrijpen welke factoren de effectiviteit en bijwerkingen van plaatjesremmers in de dagelijkse praktijk beïnvloeden, is verder onderzoek nodig.